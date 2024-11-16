國民黨新竹市黨部16日上午在新竹市風采宴會館舉行130周年黨慶。（王惠慧攝）

國民黨主席朱立倫16日上午到新竹市出席國民黨130周年黨慶活動，外傳2026新竹市長選舉，藍白可能合作力推民眾黨立委黃國昌參選，對此，朱立倫表示，地方選舉還有2年多，此事純屬謠言，從來沒有討論此議題，現階段力拼在立院推動重要法案、預算審查。

朱立倫說，他上禮拜看到新聞，此事純屬謠言，從來沒有討論此議題，也從未提過任何人名，現階段力拼在立院推動重要法案、預算審查，藍白在立法院的合作是根據民眾期待、民生需要，所有法案推動、預算審查等都是站在民意一方，他也說地方選舉還有2年多，大家都在深耕基層努力打拼。

國民黨新竹市黨部16日上午在新竹市風采宴會館舉行130周年黨慶，包括國民黨新竹市黨部李縉穎、副議長余邦彥及多位黨籍議員、里長皆出席，並由朱立倫頒發資深黨員榮譽狀、副主委及市委員派任書。

朱立倫致詞時表示，130年前1894年1月24號國父在檀香山創立了新中會，開啟了我們中國國民黨的基礎，也創建了中華民國，儘管被民進黨抄家、清算、鬥爭都不怕，雖然沒有黨產，但最大資產就是黨員的支持。

朱立倫說，國民黨目前有15個執政縣市，雖然新竹市目前不是國民黨執政，但有決心未來一定可以獲得新竹市民更大肯定。同樣，在立法院是最大黨團，立委們全力打拼，從來沒有忘記初心，只要對中華民國好、對民眾好的法案預算，一定全力支持、全力通過。

可是，如果任何浪費公帑、貪汙舞弊，造成民脂民膏浪費，我們一定要全力阻擋，就像立法院最近在討論的財政收支劃分法，在座一定都有感覺新竹市創稅這麼多，台灣科技產業都在辛苦，稅收都被中央拿走了。

以前台灣省時代，中央拿6成、地方分4成，包括營業稅、所得稅地方都可以得到一部分，但現在中央把所有的錢全部收回去中央拿了75％，地方只剩下25％，把一大堆的業務都交給地方，但錢都屬於中央。

朱立倫說，財劃法已25年未修，一直說要修改財劃法的，就是以前的台南市長賴清德，結果他現在說最好的辦法就是全部中央掌握，讓大家去跟中央要錢，這有道理嗎？所以現在修財政收支劃分法，國民黨的立場很簡單，錢一定要下放給地方，合理的下放給地方，讓地方能夠有財政自主權。

最後朱立倫也說，在立法院國民黨都跟民眾黨一起努力，在新竹市議會相信也是與民眾黨、無黨派的議員結合，共同為新竹市民打拼是最重要目標。

李縉穎則提到，新竹縣有黨部、苗栗縣也有黨部，唯獨新竹市沒有完整的黨部大樓，許多公家場地不方便租借，所以每次都在宴會館舉辦活動，儘管環境艱困，但國民黨竹市黨部團隊依然認真努力，希望聯合中央跟地方的服務能量，持續為民眾打拼。