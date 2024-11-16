今日上午10時許一艘載有19名釣客的基隆籍娛樂船在基隆嶼外礁時，疑似風浪過大發生落海意外，根據通報當下共有7位釣客掉落海中。海巡署艦隊分署第一基隆海巡隊表示，截至中午落海的6位釣客已被娛樂船救起，但尚有1人疑似失去意識在海面，正在救援中；另有8名釣客在礁石上待援，由空勤總隊以直昇機吊掛救援。

海巡隊表示，16日上午10時許海巡署第二巡防區指揮部接獲民眾118專線通報，於基隆嶼四角礁有7名磯釣釣客遭浪襲落海，立即指派北部分署第二岸巡隊基隆嶼安檢所前往，並調派艦隊分署第一基隆海巡隊PP-10090及第十六澳底海巡隊PP-3575巡防艇緊急出勤，並申請內政部空中勤務總隊派遣直升機前往共同救援。

16日上午10時許一艘載有19名釣客的娛樂船在基隆嶼外礁發生落海意外，7人落海已救起6名，仍有1名待援中，另有8名釣客在礁石上候援。（基隆海巡隊提供／徐佑昇基隆傳真）

16日上午10時許一艘載有19名釣客的娛樂船在基隆嶼外礁發生落海意外，7人落海已救起6名，仍有1名待援中，另有8名釣客在礁石上候援。（基隆海巡隊提供／徐佑昇基隆傳真）

巡防艇抵達現場後發現海象惡劣，而落海的7名釣客，其中6人已由娛樂漁業漁船救起，另1人疑似失去意識於海面上待援，巡防艇正救援中；另外有8人則於礁石上待援，由內政部空中勤務總隊直升機實施吊掛救援。

據了解，發生事故的基隆籍娛樂漁船16日上午搭載19名釣客出海釣魚，航經基隆嶼海域時，疑似風浪過大衝擊，當下造成7名釣客落海。

海巡隊表示，如民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象及潮汐，並確實穿著救生衣，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難案件，請即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量救援。