魏嘉瑩(小魏)「緩緩，時光從不溫柔」巡演昨（15日）回到台北舉行第4場演出，嘉賓郭靜一身白色裙裝現身引起尖叫，郭靜幽默地說：「我好喜歡這個猛獸的尖叫聲。」隨即又說：「但嘉賓好像有點在後台等太久了，這個鐘點費的部份？」嚇得小魏連忙說：「這個就去問我經紀人好了。」兩人你來我往讓台下歌迷笑得超開心。

兩人合唱〈下一個天亮〉、〈我不在意你曾經吻過誰〉，小魏笑說兩人第一次碰面是她參加「超級偶像」節目的時候，郭靜幽默地回：「啊，那應該是7、8個月前的事吧？！」引起台下笑聲不斷，小魏回想說：「那時候是在廁所看到郭靜，我想說：『天哪～是郭靜耶！』在台上的時候雖然沒有合唱，但她就在舞台後方，我就想：『我跟郭靜同台了。』」言語間崇拜之意滿溢。

魏嘉瑩(右)昨晚演唱會請來郭靜當嘉賓。(相映國際提供)

這次演請來郭靜當嘉賓，小魏前一晚興奮到睡不著，跟催她休息的團隊夥伴說：「不要，我不睡，我要等『下一個天亮』。」沒想到夥伴幽幽地回她：「這樣我明天就把你綁『在樹上唱歌』」哦！」讓小魏想起來還是一直笑，郭靜聽了笑著稱讚：「你們夥伴都好有梗哦！很會。」

魏嘉瑩(右)昨晚演唱會請來郭靜當嘉賓。(相映國際提供)

小魏演唱會３個大段落分別以溫暖、歡樂、暢快作為主軸，演唱會的最後，她感謝歌迷們支持她的音樂夢，讓她一路從百人的場地唱到兩千人的場地，小魏感性地說：「我的夢想是去小巨蛋！除了想去小巨蛋以外，我最大的願望是大家可以平安、健康、快樂。」最後在大合唱〈喜歡我吧〉中圓滿結束這場演唱會。