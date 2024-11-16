桃園市觀音區為桃園市第1個旗艦社區，由樹林社區連結鄰近的新坡、保障、廣福、富源社區，共同辦理支持家庭多元永續幸福觀音旗艦計畫，獲得衛生福利部大旗艦3年計畫補助， 3年下來累計辦理236場次培力課程，服務逾8800人次。桃園市副市長蘇俊賓說，有好的社區才有好社福、好文化、好產業，旗艦社區計畫串聯每個社區，讓社區間互相交流、學習，讓每個社區更進步，讓桃園更好。

觀音區旗艦計畫執行3年來，第1年共舉辦64場活動，參與人次達2089人次，第2年則舉辦60場，參與人次達3160人次，第3年共舉辦近112場次活動，含10戶弱勢家庭關懷訪視，參與人次近3611人次，總計逾8800人次參與。另外，樹林社區連續3年獲中央肯定，2022年榮獲衛福部卓越社區獎、2023年榮獲衛福部社區金點獎及2024年榮獲第9屆國家環境教育社區組優等獎殊榮。

桃園市觀音區為桃園市第1個旗艦社區，由樹林社區連結鄰近的新坡、保障、廣福、富源社區，共同辦理支持家庭多元永續幸福觀音旗艦計畫，獲得衛生福利部大旗艦3年計畫補助。（廖姮玥攝）

桃園市觀音區為桃園市第1個旗艦社區，由樹林社區連結鄰近的新坡、保障、廣福、富源社區，共同辦理支持家庭多元永續幸福觀音旗艦計畫，獲得衛生福利部大旗艦3年計畫補助。（廖姮玥攝）

桃園市觀音區為桃園市第1個旗艦社區，由樹林社區連結鄰近的新坡、保障、廣福、富源社區，共同辦理支持家庭多元永續幸福觀音旗艦計畫，獲得衛生福利部大旗艦3年計畫補助。（廖姮玥攝）

蘇俊賓說，桃園市有優質的社區在第一線，幫助市府推動。社區主要服務內容非常廣泛，要照顧身心障礙者、弱勢族群、獨居老人，還要發揚在地產業，若在地社區本身不活絡，常導致事倍功半，有好的社區才有好社福、好文化、好產業，觀音區最大的優勢就是有好的社區，旗艦社區計畫串聯每個社區，讓社區間互相交流、學習，讓每個社區更進步，讓桃園更好。

桃園市社會局表示，旗艦社區計畫最主要目的由領航社區與協力社區共組聯合社區，推動有共同需求的居民服務方案，並彼此學習社區工作理念與技術，讓社區間的學習從陪伴社區，成為夥伴社區發展區域社區工作能量，建立自主運作且永續經營的社區營造模式，強調貼近社區居民生活、在 地人提供在地服務、創造在地就業機會、促進地方經濟發展。