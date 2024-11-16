新北市水利局今（16）日起至12月15日辦理一年一度的新莊中港大排年終大掃除工作，清洗作業時，將封閉部分河廊步道，完成後將帶給民眾更佳的休閒遊憩環境。

「中港大排清圳趣活動」今（16）日在新莊中港大排河廊舉行，活動安排有清圳緣由解說、水官大帝賜福、河道清圳體驗、中港大排導覽及水文化創意市集等，這次活動現場民眾、志工、民間社團都積極參與並親身體驗圳道清理。

水利局副局長張修銘出席活動時表示，位於新莊區的中港大排，肩負防汛期間排洪滯洪的重要功能，每年汛期受豪大雨及颱風侵襲影響，使得河廊內淤積大量泥沙，且因流速緩慢，容易產生青苔，汛期結束，也是中港大排要洗澎澎的時候，水利局今日起至12月15日辦理一年一度的年終大掃除工作，讓使用中港大排的民眾可以更舒心的漫步在河廊中，完成後將帶給民眾更佳的休閒遊憩環境。

水利局表示，中港大排河廊年終大掃除工作，清洗範圍由自立廣場至凹灣碼頭，長度約1.8公里，因河道狹窄及底部為卵石，無法使用大型機具清洗，全程將以人工使用刷具及噴槍作業，以保護河道卵石結構，預計於12月15日完工後，就可以回復原有河廊優質的休憩環境。水利局提醒為維護中港大排的樣貌，於中港大排清洗作業時，將封閉部分河廊步道，造成不便請市民多多體諒。