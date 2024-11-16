新北一間知名浪貓咖啡廳王姓老闆，吸收需要生活費、外型姣好的未成年顧客成為店員後，趁機對未成年性騷、性侵，還以金錢為對價要求對方當他女朋友，被新北地方法院認定對兩名少女性騷、一名少女以手指沾精液指侵，依乘機性騷罪處3月徒刑，可易科罰金；另依對未滿16歲人為有對價猥褻、對未成年犯強制性交罪定應執行4年6月徒刑，不可易科罰金。

少女指控，王姓老闆常搭訕來店裡消費、容貌姣好的未成年少女，詢問對方「要不要來當店員」，並給少女穿上超短裙女僕裝。2021年10月起一名少女開始在咖啡廳內打工，同年11月底王姓老闆要少女到他家鏟貓砂，卻握住少女的手要她幫忙打手槍，還要少女給他看胸部，並在射精後以手指沾精液指侵少女，嚇得少女不敢再去上班。

前年11月8月起，另名少女也因被搭訕進入咖啡廳工作，王姓老闆利用少女經濟弱勢，要求少女給摸以換取買想要的東西、吃飯、出遊或是金錢，趁少女在廚房工作時以手環抱少女或是親吻、撫摸少女，直到少女年滿16、找到其他工作後才離職逃避王姓老闆魔爪。

去年王姓老闆又以搭訕客人找來一名少女擔任服務生，並在去年6月15日趁少女坐著滑手機時以手摸少女大腿靠近根部，要她「腿不要這麼開」，嚇到少女下班後直接辭職不幹。

偵查、審理時，王姓老闆皆否認犯案，還稱是與少女交往，發生性關係、親吻或擁抱都是經過對方同意，但說法不被合議庭採信合議庭認為，王姓老闆具有充分社會經歷，卻為逞一己之私、不尊重他人身體性自主權，造成少女身心相當程度傷害。

合議庭考量王姓老闆犯後始終不思悔過、不道歉，還反咬被少女仙人跳才被提告 ，顯然未能面對自己所為惡行，犯後態度惡劣，依乘機性騷罪處3月徒刑，可易科罰金；另依對未滿16歲人為有對價猥褻、對未成年犯強制性交罪定應執行4年6月徒刑，不可易科罰金。

★未經判決確定，應推定為無罪。