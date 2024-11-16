外媒引述知情人士指出，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧 （AI） 初創公司xAI正進行一輪最高達60億美元的融資，令估值推升至500億美元。據指，資金或會用於購買10萬片輝達晶片，以打造xAI的數據中心。

知情人士指出，這輪融資將於下周結束，預計有50億美元將來自多個中東國家的主權基金，另有10億美元或來自其他投資者，包括想重新投資xAI的人。

報導續指，融資所得的資金很有可能會用於購買10萬片輝達，用於打造xAI在美國田納西州曼非斯（Memphis）的數據中心。該數據中心號稱全球最大，除了用於訓練xAI的AI聊天機器人Grok，Tesla的全自動輔助駕駛系統（FSD）也預計會依賴其超級電腦。

馬斯克數周前曾在社群媒體平台X發文表示，xAI「很快」將擁有一個囊括20萬片輝達H100和H200 GPU晶片的AI訓練系統。