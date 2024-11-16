台20臨93線便道2k明霸克露橋河床便道受前期颱風影響，山區含水量較高土石鬆軟易有落石發生，加上天兔颱風侵襲，發現邊坡持續落石，造成河床便道阻斷，人、車無法通行，經公路總局甲仙工務段廠商積極搶修已於16日中午12時採時段管制通行，後續開放時段仍依現地狀況滾動檢討。

甲仙工務段表示，為維護用路人安全及考量開放通行後工區將持續辦理便道路基路堤保護作業，以及考量在地居民民生通行需求，管制通行時段及相關管制作業公告如下：

台20線明霸克露橋河床便道管制時段放行時間為每日6點~8點、10點~10點30分、12點~13點、15點~15點30分、17點~19點等五個時段，其餘時段不開放通行，以利施作便道加固作業。如有邊坡落石、依據氣象情資預報顯示之降雨及溪水上漲，將立即進行道路封閉管制。

管制時段內除有緊急救難之通行需求，經桃源區公所或警察單位通知本單位，將檢視現地安全無虞後，由警察單位及現地之保全人員採戒護方式通行。

甲仙工務段提醒用路人遵守公告管制請勿強行進入管制路段。開放初期為維用路人行車安全，限20噸以下車輛通行，禁止行人徒步、自行車通行。管制時間外，緊急車輛(如警車、救護車等)及緊急工程車輛（如混凝土車等）在便道安全無虞狀況下，允許緊急通行，通行時請將車窗搖下，注意現場鳴笛警示，因通行短期維生便道仍有一定風險，請遵守管制路段注意事項通行，以確保通行安全。

另考量南橫公路台20臨105線0k~44k（梅山口~天池~埡口平台~向陽）為水文地質較不穩定路段，又因前幾次颱風侵襲發生邊坡坍方、路基坍滑及落石等災損，公路總局甲仙工務段及關山工務段持續辦理路基加固等作業，為顧及用路人行車安全，該路段暫不開放通行。