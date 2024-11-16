交通部長陳世凱、市長黃敏惠、縣長翁章梁、立委王美惠、王育敏等人為軍輝橋剪綵。（廖素慧攝）

橫跨八掌溪連接嘉義縣市的軍輝橋改建完工，16日剪綵，各界歡慶。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真

市長黃敏惠要求中央要兌現輕軌建設、鐵路高架化全額負擔的承諾。（廖素慧攝）

立委王美惠要求中央對嘉義市輕軌要有行動。（廖素慧攝）

8.6億建造新軍輝橋是嘉義縣市重要通道，連結國道三中埔交流道、台18線阿里山公路、82快速道路，16日剪綵典禮，交通部長陳世凱、市長黃敏惠、縣長翁章梁及藍綠立委剪綵，黃敏惠及王美惠同聲爭取輕軌，王美惠說「不能只研究，要有行動」，陳世凱表示，會加速行動。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局指出，新建軍輝橋包含規劃設計及相關費用、總工程費8億6370萬元等整體費用約9.7億元，工程自2022年4月30日開工，歷經2年半多，如期完工，16日竣工剪綵，17日上午7時正式開放通車，可用100年。

陳世凱、黃敏惠、翁章梁、國民黨籍立委王育敏、民進黨籍立委王美惠、陳冠廷、縣議長張明達、雲嘉南區養護工程分局官員及多位嘉義市議員一起剪綵。

黃敏惠致詞時再提「嘉義市鐵路高架化經費中央全額負擔不能跳票，中央要兌現承諾」，還說到高鐵嘉義站是唯一沒有聯結軌道的站，「中央要兌現台鐵嘉義車站到嘉義縣高鐵太保站的輕軌建設」，黃敏惠強調這是「國家交通網路建設」，不僅是嘉義縣市的交通軌道。

王美惠則疾呼，嘉義市需要都市捷運，或是輕軌，中央不能只是規劃研究，要有行動，希望中央要支持她為地方爭取建設，不要讓「中央不疼惜王美惠」落人口實。

陳世凱表示，賴清德總統有「均衡台灣」的施政，南部也陸續有科技園區了，產業發展需要交通建設，未來嘉義縣市也會是科技重鎮，未來鐵路高架化會好好與地方政府協商、合作，都市捷運、輕軌要趕快規劃，交通部會用最短時間與嘉義縣市政府、立委討論，會趕快走完研究過程，趕快有行動。