羅許基金會執行長許豪低調未回應妹妹與薄瓜瓜將結婚一事。（民眾提供）
羅許基金會執行長許豪低調未回應妹妹與薄瓜瓜將結婚一事。（民眾提供）

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人、前總統府資政許文政孫女許惠瑜，引起政壇關注，今天（16日）羅東博愛醫院等單位在礁溪舉辦「蘭境生活型態醫學國際研討會暨會員大會」，女方家人現身，但低調避談薄許聯姻一事。

出席會議有羅許基金會前執行長許子文，也是薄瓜瓜的準岳父，以及現任執行長、許惠瑜的哥哥許豪。

在會議舉行前，媒體追問許子文，許微笑未表態。許豪則將重點放在研討會，僅回應「大家都健康，全民健康很重要」，盼大家能關心台灣的健康政策。

夫嫖妓疑染愛滋 反誣賴妻是護理師 醫：拎北火都上來了
薄瓜瓜就學真實為人曝 哈佛教授誇他1句話
凱菲屋馬來西亞美食吃到飽 3人同行抽萬元機票與住宿
#宜蘭縣 #薄熙來 #薄瓜瓜 #羅東博愛醫院 #許子文
酷暑寒流下雨攏免驚 北市13間免費親子館親測全分析