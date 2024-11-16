羅許基金會執行長許豪低調未回應妹妹與薄瓜瓜將結婚一事。（民眾提供）

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人、前總統府資政許文政孫女許惠瑜，引起政壇關注，今天（16日）羅東博愛醫院等單位在礁溪舉辦「蘭境生活型態醫學國際研討會暨會員大會」，女方家人現身，但低調避談薄許聯姻一事。

出席會議有羅許基金會前執行長許子文，也是薄瓜瓜的準岳父，以及現任執行長、許惠瑜的哥哥許豪。

在會議舉行前，媒體追問許子文，許微笑未表態。許豪則將重點放在研討會，僅回應「大家都健康，全民健康很重要」，盼大家能關心台灣的健康政策。