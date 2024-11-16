烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國總統當選人川普明年1月上任後，俄羅斯對烏克蘭的戰爭將會「提早結束」。

法新社報導，澤倫斯基15日接受烏克蘭公共廣播公司Suspilne訪問時說，「我可以肯定，依照白宮新團隊的政策，這場戰爭將提早結束。這是他們對美國公民的承諾…戰爭將會結束，但我們不知道確切的日期。」

澤倫斯基也透露，川普贏得總統選舉後，他和川普通話，兩人進行了「建設性的交流」。澤倫斯基說，「我沒有聽到任何違反我們立場的話。」

另外，《基輔獨立報》提到，當被問及川普是否要求基輔與莫斯科展開談判時，澤倫斯基重申了烏克蘭的獨立性。他表示，「在這場戰爭期間，無論是我們的人民還是我個人，在與美國——包括川普、（現任美國總統）拜登，以及歐洲領袖的談判中都表明，『坐下來聽聽』這種說辭對我們無法起作用。」

報導指出，川普勝選，為烏克蘭未來的西方軍事援助，帶來了新的不確定性。

川普在競選期間，曾多次批評拜登政府向烏克蘭提供數以百億美元計的軍事援助，他承諾上任後的「24小時內」，讓這場戰爭結束，但從未說明他有何解決方案。

川普15日在佛州海湖莊園說，「我們將非常努力地解決俄羅斯和烏克蘭的問題。這場戰爭必須停止。」