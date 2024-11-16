中國大陸外交部網站16日消息，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅當地時間15日在祕魯利馬會見加拿大外長喬利。告知加方應取消對電動汽車等中國產品加徵高額關稅的歧視性限制措施。喬利表示，願與中方保持高層交往，妥善處理分歧，重申加方堅持一個中國政策。

王毅說，喬利不久前赴中訪問，雙方就改善發展中加關係深入交換意見，取得新的進展，釋放了積極訊號，這符合兩國人民利益。同時，中加關係發展仍不時遇到干擾，需要保持溝通，妥處分歧，維護持續改善的勢頭。

王毅表示，中加兩國政治制度不同，這是各自人民做出的選擇，植根於彼此歷史文化，雙方應堅持相互尊重，尋求互利共贏。中加擁有廣泛共同利益，不存在根本利害衝突。希望加方與中方相向而行，客觀理性看待中國發展，多做有利於雙邊關係發展、有利於增進人民瞭解信任的事情，讓兩國之間多一些合作，少一些分歧。加方對中國電動汽車加徵高額關稅，違背自由貿易精神，不利於兩國經貿合作健康發展。加方應切實遵守世貿組織規則，取消對中國產品的歧視性限制措施。

王毅強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，一個中國原則是國際社會的普遍共識和二戰後國際秩序的重要組成部分，不容挑戰。希望加方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則。

喬利表示，感謝中方接待她訪華，這次訪問邁出了積極的一步，有助於推動兩國關係重回正軌，雙方就增加直航航班等問題取得積極進展，增進了兩國人民福祉。加方堅持一個中國政策，致力於推進加中關係發展。願與中方保持高層交往，妥善處理分歧，密切在亞太經合會議等多邊機制中的合作，共同為解決全球性問題多做工作。