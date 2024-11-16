五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會上海站，15日正好是「星期五的晚上」，五月天請來20年前的「頭號勁敵」Energy擔任嘉賓，回憶往事，阿信爆料：「牛奶是我舞蹈啟蒙老師。當年他說免費教我們，結果就被牛奶關在舞蹈教室3天3夜。」

牛奶回想當年並說：「以前我比較較真和執著。當教室關門鐵門拉下來、保全系統也會打開，你們出去保全就會呼叫我，所以後來你們就沒聯絡了。」引來全場哄堂大笑，但也因為如此認真，Energy復出再掀一波熱潮，阿信透露每次看到Energy演出後，都有無限感慨：「4個字年輕真好！」

五月天15日在上海開唱，Energy擔任嘉賓。（相信音樂提供）

五月天再度邀請Energy一起嗨跳〈星期五晚上〉，以及Energy改編五月天〈孫悟空〉的新曲〈二次西遊〉。阿信問歌迷有沒有在家試過「E16蹲」，「練16蹲不知大家有沒有吃力？但對體能非常好，為什麼要練體能呢？因為五月天要陪你唱到80歲！」全場尖叫回應。

Energy也特別學了上海話自我介紹，阿信要台下歌迷當評審，評鑑Energy的上海話是否標準，「覺得要多留在上海改進的舉手。」台下觀眾熱烈配合揮舞者螢光棒，Energy也表示他們將在12月27日在上海瓦肆舉辦《Here I Am 我在》演唱會，這是他們第一次在上海開唱。

五月天阿信賣力飆嗓。（相信音樂提供）

昨在演唱會上有一位8歲小女孩舉了「8歲聽了9年的五月天」，拿著吉他的她說：「在媽媽肚子裡聽了1年，我是阿信和怪獸的結合體」，全場歌迷爆笑。但其實小女孩指的是「是一個歌手也是一個吉他手」，阿信接著說：「大人的世界就是有很多種……怪怪的想法，但在小孩的心中就是，又是一個歌手又是一個吉他手。」

小女孩希望能由五月天點唱一首歌送給其他年輕樂團做為鼓勵，因為在她心中五月天是最厲害的，五月天稱現在很多人都比五月天厲害，最後五月天為小女孩演唱〈最重要的小事〉獻給所有愛音樂的人，並把歌詞改「事」改成「4」，也獻給第4場的現場觀眾，昨是五月天「回到那一天」上海演唱會第4場，11月16．17．19．20．22．23．24日繼續開唱。