「2024苗栗陶藝術節」16日在苗栗陶瓷博物館華麗開展，展期從11月16日至12月15日，今年安排展出陶藝界大師、陶藝競賽獲獎作品。縣府並在16、17日兩天，安排藝文表演、特色市集以及親子陶藝手作體驗等相關活動，同時，相鄰的特色館還舉辦公館鄉農會芋頭派對，現場熱鬧滾滾。苗栗縣長鍾東錦感謝多位陶藝界大師對陶藝的傾情付出，並鼓勵更多愛陶人士加入陶藝工作的行列，共同傳承陶藝之美。

今年的陶藝展覽延續過去苗栗陶藝術節傳統，並辦理「台灣薪傳成就獎」，並邀請全國陶藝工作者參與陶藝競賽，從上百件的徵件作品中評選出40件優異作品，展現屬於苗栗特色之美。

「2024苗栗陶藝術節」16日在苗栗陶瓷博物館華麗開展，由苗栗縣長頒發「薪傳成就獎」。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

「2024苗栗陶藝術節」16日在苗栗陶瓷博物館華麗開展，由苗栗縣長頒發陶藝競賽得主獎牌。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

鍾東錦表示，苗栗陶藝術節到今年已舉行了第9屆，今年特別邀請到享譽國際的知名陶藝家施宣宇擔任策展人，將今年主題定調為「TRANOVA．傳承與新變」，寓意是希望將「從烈火中煅燒」的陶藝精神薪火相傳。並安排「薪傳成就獎」頒獎，感謝多位陶藝界大師對陶藝的傾情付出，並鼓勵更多愛陶人士加入陶藝工作的行列，共同傳承陶藝之美。

文觀局長林彥甫指出，為帶給民眾更深刻的體驗與感受，苗栗陶藝術節在戶外設置裝置藝術，展示多元陶瓷意象，營造全新特色打卡熱點，另安排名家陶藝交流、競賽作品展外，特別邀請到兩位陶藝師吳正宏及賴羿廷，分別於16、17日兩天在活動現場進行創作。以及陶藝「DIY陶藝體驗」，由大小朋友共享親子時光，並有機會贏得好禮的「一起來捏陶競賽」、「社區才藝競賽」，苗栗邀請全國民眾來公館賞陶、玩陶，藉由親身體驗，認識苗栗獨特的樂趣與魅力。