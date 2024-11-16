58歲傳奇拳王麥克泰森（Mike Tyson），與27歲的網紅傑克保羅(Jake Paul)，於台灣時間16日早上9點，於美國德州阿靈頓AT&T體育館展開對決；結果這場相差31歲的世紀之戰，最後還是年輕人取得體力上的優勢，由傑克保羅取得勝利。不過兩人賽前就是火藥味濃濃，泰森在前一天的過磅環節，無預警賞了傑克保羅一記耳光，讓全場看得目瞪口呆。

根據《紐約郵報》報導，這場比賽原定美國時間7月20日舉行，由於麥克泰森傳出身體微恙，才延期舉辦，沒想到過程發生插曲。賽前一天過磅時，麥克泰森突然朝傑克保羅臉上賞了一記耳光，由於事出突然，讓在場眾人看傻了眼。不過傑克保羅在撫摸被打的臉龐後，則是一笑置之，似乎不想跟前輩過於計較，沒想到事後受訪時，不僅當場變臉，還跟麥克泰森爆粗口嗆聲 ：「你就要被打到他X的昏倒，現在是私人恩怨了，他必須去死」，情緒相當激動。

傑克保羅無預警被麥克泰森賞了耳光 。(圖／達志)

而當麥克泰森被問及出手的原因時，他還原事件始末指出在稱重的時候，腳上只穿著襪子的他，被已經穿好鞋子的傑克保羅狠狠地踩了一下；當下原本想說可能只是意外，但後來覺得對方刻意成分居高，便決定「以其人之道，還治其人之身」，才會朝傑克保羅臉上賞了一記耳光，藉機報復並且跟對方下馬威。

傑克保羅受訪時氣到大爆粗口。(圖／達志)

麥克泰森認為傑克保羅故意踩他的腳，才會氣到賞對方耳光。(圖／達志)

而火藥味延續到正式對決，原本眾人以為薑還是老的辣，推測麥克泰森會壓倒性取的勝利。沒想到最後傑克保羅在這場比賽獲得一致判定，擊敗身經百戰的拳王麥克泰森。兩人在賽後也一解恩怨，彼此將頭輕靠著對方，並且互相擁抱，展現對彼此的敬意。

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Jake Paul and Mike Tyson show respect at the end of their fight 💪 #PaulTyson pic.twitter.com/twqblFngF7 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 16, 2024

傑克保羅擊敗麥克泰森奪勝。（圖／美聯社）