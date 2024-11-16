南投縣目前超過10所學校，向教育部申請成為5G新科技學習示範學校，不侷限於傳統書本，運用5G新科技XR科技融入教學，「南投縣XR數位共學中心」日前在全國學校激烈選拔活動，獲唯一特優獎，翻轉偏鄉教育，16日在台灣教育科技展中受獎，未來推不同原民族群在地教材，培養學童科技實力、從小扎根。

南投縣XR數位共學中心的「虛擬攝影棚」運用XR技術，將授課教師及360 場景或3D場景、3D物件、虛擬講師等素材充分運用與結合，與原住民教育資源中心合作研發，編撰原住民族社會領域賽德克族文化教材，運用5G新科技XR包含擴增實境AR、虛擬實境VR的科技，融入教學開發亮點課程，與所轄學校同步進行遠距共學。

XR課程讓學童們，彷彿身歷其境到部落探索、驚喜連連。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

XR課程讓帶上頭盔的學童，彷彿身歷其境到部落探索、驚喜連連，有學生說，以往上課看課本覺得很無聊、想睡覺，現在改科技化上課覺得很新奇，更有興趣去探究學習，不再沉悶無趣。

南投縣長許淑華指出，為翻轉偏鄉教育，南投邁向數位學習前端，目前全縣5G智慧學習學校共計44所，5G新科技學習示範學校有10所，數量都是中部縣市之冠，支持教師運用數位科技來進行數位化教學，科技讓學習突破場域限制，學生學習成效與學力逐年提升。

目前全國22縣市僅設有14間XR數位共學中心，「南投縣XR數位共學中心」設置在漳興國小，除提升老師教學模式，運用科技讓教學更熟練、多元，藉由虛擬實境的應用結合在地特色課程，激發學生學習，另搭配互動平台進行跨校共學，縮短城鄉學習差距。