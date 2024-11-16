提供優質便利的乘車環境，台中市2019年10月開始推動多元化計程車，至今已有13家業者加入營運，全市多元計程車數量超過3700輛，交通局長葉昭甫表示，網路融入日常生活，叫車服務市場競爭激烈，多元化計程車採全預約載客，可節省等待時間，支持與肯定度升高。

台中市目前多元計程車隊包括有怡美車隊、大都會車隊、台灣大車隊、中華大車隊、飛狗車隊、友愛車隊、中天車隊、台中無線車隊、干城車隊、觔斗雲車隊、國通車隊、雙美車隊及yoxi車隊。葉昭甫表示，計程車因不受限班次、時間，接送方便且可一次直達，是台中市重要的公共運輸工具，民眾可依照習慣選擇搭乘。

葉昭甫強調，數位化時代的消費新模式，線上服務正夯，叫車服務市場也變得競爭，民眾透過預約平台叫車，可在平台媒合同時預告車資，更避免在路邊等候、花費許多時間，再加上多元化計程車依規定不得路邊攬車，也不能在排班區排班候客，減少廢氣排放，使得多元化計程車支持度明顯增加。

台中市截至今年10月，多元化計程車數量突破3700輛，占全市整體計程車數量約42％，葉昭甫強調，民眾搭車時務必選擇合法經營的計程車，台中市合法的營業計程車車牌皆為「白底紅字」，不論是一般黃色計程車及多元化計程車也都可從車牌辨識，且每輛車都依規定投保乘客險，若發生事故或糾紛也可透過市府協助，確保搭乘權益。

交通局強調，坊間有自用車車主私下成立或加入非法叫車群組攬客，違反公路法也影響乘客權益，若經查獲違法事證屬實，除依公路法吊扣駕照及車輛牌照4個月，也將處以10萬元以上、2500萬元以下罰鍰。