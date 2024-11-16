受疫情影響，屏東基督教醫院在睽違5年後終於16日復辦「早產兒回娘家」，而活動雖以寶寶為主角，但更是媽咪們的重要交流會，有媽媽笑稱在孩子3歲時等到了，16名早產兒在闖關遊戲中玩得不亦樂乎，媽咪更是聊得起勁。

屏東縣1年約有420名早產兒，超過1／3是由屏基新生兒加護病房照顧，而在早產兒出院返家後，屏基早產兒個管師仍持續向父母提供睡眠、餵奶、呼吸喘、胃食道逆流等居家照護諮詢及家庭訪視等服務，同時還會安排定期回診，以掌握早產兒神經系統、智力發展、學習能力、肢體發育等狀況，為此，屏基每2年還會辦「早產兒回娘家」活動，讓大家同樂。

受疫情影響，屏東基督教醫院在睽違5年後終於16日復辦「早產兒回娘家」，16名早產兒在闖關遊戲中玩得不亦樂乎，媽咪更是聊得起勁。（謝佳潾攝）

受疫情影響，屏東基督教醫院在睽違5年後終於16日復辦「早產兒回娘家」，16名早產兒在闖關遊戲中玩得不亦樂乎，媽咪更是聊得起勁。（謝佳潾攝）

然而，受疫情影響，該活動從2019年起停辦，睽違5年後終於今年復辦，今年回娘家的16名早產兒是近5年出生周數未滿37周、體重2500公克以下的寶寶。

為此，屏基為寶寶們安排一系列闖關遊戲，而媽咪們也忙著經驗交流，很多媽媽都笑說，「這個活動對她們來說很重要」，洪姓媽媽稱，前幾年都好羨慕別縣市有這個活動，她從女兒嬰兒期等到3歲，終於等到了。

洪姓媽媽說，她在孕期都有定期產檢，沒有早產的現象，但女兒在32周3天時突然早產，出生時只有1115公克，脫水完不到1000公克，在保溫箱待45天，當時看著早產兒手冊心情很沉重，所幸沒有併發症，而今女兒3歲一切都好，所以她會鼓勵新手媽媽正向面對，不要有心理壓力。

屏基新生兒科主任黃富槻指出，台灣生育率雖逐年降低，但因孕婦多為職業婦女或偏高齡，所以早產兒仍維持在10％的占比，但其實在安胎、生活習慣的調整上，是可以避免早產或減少早產兒的後遺症，這方面的相關照護，台灣都有積極向日、韓等國家學習進步中。