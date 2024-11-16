台中市大里區文化公園昨（15）日傳出孩童撞傷事件，年約7歲陳姓弟弟下午到公園玩耍時，從大象溜滑梯下方摟空處鑽出，直直撞上遊具邊角，血流不止，台中市江和樹16日前往會勘，要求市府增強遊具防護並對全市公園遊具全盤檢討；大里公所表示，已圍設三角錐警戒，將研議加強遊具安全防護措施。

台中市議員江和樹今（16）日與陳童父親前往文化公園了解情況，陳爸爸說，孩子昨日下午在安親班，他自己則在上班，期間接到10多通未接來電，才得知因安親班考完試，老師帶孩子到公園遊玩、放鬆，孩子撞到溜滑梯。他趕往現場，孩子右側額頭有約10元硬幣的傷口，血流不止，送醫後縫了2針。

台中市大里區年約7歲陳姓弟弟15日下午到公園玩耍時，撞上大象溜滑梯下方摟空處邊角，血流不止，台中市議員江和樹16日上午前往會勘。（潘虹恩攝）

台中市大里區年約7歲陳姓弟弟15日下午到公園玩耍時，撞上大象溜滑梯下方摟空處邊角，血流不止。（市議員江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

陳爸爸表示，他親自摸過溜滑梯牆面，表面較粗糙、有邊角，希望市府可以對遊具進行修邊或是安裝邊角的防撞軟墊，避免再有下一個孩子受害。

江和樹表示，經實際測量，大象溜滑梯肚子摟空處高度約90公分，陳童身高約120公分，陳童從摟空處鑽出時，直直撞上遊具邊角，滿頭都是血讓人看了實在很不捨。他指出，過去也接獲多位家長反映孩子在溜滑梯撞到頭，包括他自己的孫子在十九甲公園的遊具也撞過，傷口都沒有陳童這麼嚴重，但公園遊具「讓孩子受傷就不對」，要求市府增強遊具防護。

江和樹並表示，他也曾看過公園遊具有裝設防撞措施，但常常反映1個才做1個，將在議會質詢要求局處對全市公園遊具全盤檢討。

大里區公所表示，大里文化公園昨日下午4時許發生孩童遊戲時不小心撞到現場大象造型溜滑梯下方鏤空處，導致頭部受傷，公所已派員至現場圍設三角錐警戒，後續將會同養工處會勘研議加強遊具安全防護。另，公所目前刻正與孩童家長聯繫，並派員關懷慰問。