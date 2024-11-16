台灣高鐵今上午驚傳有乘客在車上起衝突，還亮出30公分匕首猛刺餐桌椅，並在台北車站下車離去。經調查，一名劉姓女子因另名男子坐在車廂出入口阻礙動線，雙方起口角，劉女跨越該男走入車廂，該男揮拳攻擊後，亮刀刺入餐桌椅，所幸此案未造成傷亡，鐵警正調查中。台灣高鐵公司表示，獲報後立即請警方協處，未對營運造成影響。

鐵路警察今早11時43分獲報，高鐵814次停靠苗栗站時第10車廂有乘客間起口角亮刀，報案人劉女稱停靠苗栗站時，因車廂出入口有名陌生男子盤坐在地阻礙動線，雙方發生口角，隨後劉女跨越該男子並進入第10車廂自由座內，該男走向劉女並對其咆哮、揮拳攻擊，致其右臉頰紅腫。

男子持刀刺入高鐵餐桌椅。（警方提供）

盤坐在地遭勸竟然就抓狂，莽男揮刀（紅框處）怒插餐桌椅。（翻攝畫面）

後續列車行經板橋至台北間，該男子又上前找劉女理論，過程中男子因情緒激動，其他熱心民眾協助勸離至10車18E位置坐下，但該男子憤而將其後背包甩至置物架上及地板，隨後從背包內取出一把長約30公分的匕首，大力往10車18D餐桌椅刺入。

鐵警表示，此案未造成旅客受傷，警方已到案發車廂勘查採證完畢並扣押該匕首，後續將送往台北市政府警察局保安科鑑定是否違反槍砲彈藥管制條例標準。針對此案，鐵警正調閱相關監視器，查明持刀男子身分。

台灣高鐵則表示，今日北上814車次於列車抵達台北站前，發生旅客行為異常事件。列車人員獲悉後，立即前往處置並通報鐵路警察協處，此事件並未造成任何旅客受傷，也未對高鐵營運造成影響。

台灣高鐵呼籲旅客，乘車期間如遇任何影響乘車秩序與旅客安全的異常行為，請立即通報列車長或車安人員進行處置，共同維護乘車安全。

★未經判決確定，應推定為無罪。