AI之王輝達（Nvidia）將在11月20日美股盤後公布Q3財報及Q4財測，但近日因Fed放鷹暗示降息趨緩，導致晶片股重挫，輝達也連3天收黑，周五（15日）續跌3.26%收141.98美元。

知名半導體分析師陸行之提醒，除輝達外，還有博通等3大廠財報未出，且第4季財測年減的公司一缸子，有在追蹤的就高達16家，研判半導體僅局部、片面復甦，至少要等明年美國降息刺激需求，或是川普提高關稅前引發庫存搶購，才有機會激勵全面復甦。

陸行之在臉書發文表示，目前除了Nvidia、邁威爾（Marvell）、博通（Broadcom）、亞德諾半導體（Analog Device）還沒公布Q3財報及Q4財測外。

從其他半導體公司揭露的資訊顯示，今年Q4高頻寬記憶體（HBM）、DRAM、蘋果手機產業鏈，以及部分AI晶片都有明顯季增，電腦晶片微增，Android手機晶片微減、歐洲車用及工業用晶片則是明顯季減。（文章未完…全文見此）

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