高雄一名正妹上班時，發現有名陌生男子從停車場一路跟著她，甚至還跟著搭電梯上樓，讓她心生畏懼，報警求助，警方查出該名倪姓男子身分，竟又涉及2起偷拍案，高雄法院審理後，依跟蹤騷擾防制法、妨害秘密罪判他徒刑7月，得易科罰金。

判決指出，去年1月13日上午7點多，於四維行政中心任職的女子上班時，發現倪男一路從停車場跟著她進入電梯上樓；3天後，又發現他再度出現在停車處，又一起搭電梯，甚至跟著她進去便利商店，該名女子擔心受怕報警，並想著要改停車位置、上下班行車路線及上下班時間。

警方查出，倪男又涉及2起偷拍案，倪男趁排隊結帳時，靠近另1名女子，把黏有攝影鏡頭的鞋子伸向裙底，該名女子發現有異趕緊跟他拉開距離，警方據報，調閱案發監視器畫面，扣得倪男手機內發現「HD WIFICAM PRO」APP程式。

高雄地方法院審理時，根據現場監視器畫面，倪男行為舉止、右腳與女子裙底距離、和他操作觀看手機時間長度有偷拍事實，且他說詞反覆，勘驗關鍵影響他才改口，認定他始終心存僥倖，不肯誠實面對自身過錯，因此依跟蹤騷擾防制法、妨害秘密罪判他徒刑7月，得易科罰金，可上訴。

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