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儘管灰熊整場比賽死守史蒂芬柯瑞，讓他全場只有出手9次投進4球，含三分球投7中3，僅拿13分，勇士仍靠包含柯瑞在內的6名球員得分上雙表現，最後以123比118擊退灰熊，除了豪奪3連勝，也是勇士在NBA盃的2連勝，目前戰績10勝2敗，暫時位居西區第2，卻僅落後西區龍頭雷霆0.5場勝差。

雙方拉鋸僵局終在第二節開始打破，勇士發動一波10比2小高潮，隨後就保持領先優勢到上半場結束，打完上半場，勇士55比48領先，不過勇士半場無人得分上雙，柯瑞投5中2，含三分球投3中1，僅拿7分且吞兩犯，半場唯一得分上雙的是灰熊前鋒傑倫傑克生13分。

來到下半場，儘管灰熊仍然死守柯瑞，幾乎不讓他有持球進攻機會，勇士仍靠卓雷蒙格林、波齊姆斯基、希爾德等人火力持續擴大領先差距，打到比賽還剩7分54秒，勇士108比84大幅領先，儘管灰熊仍持續苦追，但勇士仍讓柯瑞末節沒打贏下比賽。

勇士全隊最高的球員反而是替補上場的希爾德18分，穆迪也有14分，卓雷蒙格林雖有13分、8籃板及7助攻，卻在比賽還剩1分14秒抗議尺度遭到驅逐出場，威金斯13分，波齊姆斯基11分；灰熊以傑倫傑克生32分最高，替補上場的貝恩18分。