北投影視音園區閒置多年，國民黨市議員徐弘庭質詢時提出，可將園區讓他國來台做影視製作場地，影集對觀光帶來產值有目共睹，或許可成為驅動北市觀光的火車頭。台北市文化局長蔡詩萍則表示，現在有廠商進來，有興趣把園區當作影視音規劃的場域，但需要一點程序，還不能公開。

北投影視音園區前身為中國電影製片廠，以前為國防部拍軍教片的地方，1995年後拍攝最後一部電影後閒置，2011年規劃做BOT案，2014年以16.4億取得土地產權，2015年招商年5次無果，今年7月規劃以ROT方式招商。

徐弘庭表示，如果過去BOT、OT都談不成，這次ROT也失敗，坦白講園區它不一定具有商業價值，以它的規格、模式，無法委外經營、獲利，那應該回歸成公益路線，可能可以在文化產業裡面變成青創孵化器的角色，讓不那麼成熟的團體或是產學結合模式使用。

徐弘庭接著點出，今年電影委員會做了很多，光影片有300多部，跟國外合作的跨國影片有6、70部，電影37部，電視32部，但這些都沒有用到北投影視音園，這麼多的產出但居然將空間空在那邊，對城市講是一種浪費，浪費其實比賺不到錢更難受，既然浪費還不如拿來做公益，或是適度把空間轉換成輔導概念，未必要用文化、電影輔導金去輔導團隊，其實我們拿很多錢去補助成熟的團隊，他們再去租很貴的攝影棚，結果我們放著我們自己這麼大的空間不使用，或者是拿出來作為歡迎其他國家來做影視製作使用，一部影集可以對觀光帶來產值，或許可以成為驅動北市觀光的火車頭。

蔡詩萍表示，蔣萬安市長和市府團隊都有交代我們一定要把這個問題當成重要問題處理，我們也想把這個地方影視音園區特定計畫，現在有廠商進來，而且是很棒的藝文團體，他們有興趣把這裡當作影視音規劃的場域，但需要一點程序，還無法對外公開，不過很快。