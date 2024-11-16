某沖床機雇主並未做好防護致使鐵屑、鐵片亂噴，導致陳姓勞工於2014年遭鐵片刺傷衍生蜂窩性組織炎、進而截肢，住院期間就遭老闆惡意資遣，向老闆請求627萬元賠償，纏訟9年後最高法院認定，經扣除相關給付後雇主應連帶賠償172萬1698元，但至今老闆仍未完成賠償，讓他感嘆，贏了官司又如何。

育有3子的陳姓勞工發生職災後復健就花了5年多，期間就只靠其老婆照顧勉強維持生計，他表示，住院期間恢復期間雇主就以未能從事原本職務為由開除他，讓他心灰意冷只能提出訴訟請求該有的權利，未料2023年最高法院確定判決後，老闆至今卻仍未賠償，「贏了官司又如何。」

陳姓勞工說，復健完成後在就服站協助之下，目前也在某工廠從事作業員穩定工作中，現在的老闆也體諒他不良於行，安排較少需要走動的工作。

為了關懷職災勞工及眷屬，職業災害預防及重建中心所舉辦的「職災預防‧幸福向陽」園遊會，除了邀請職災勞工分享心路歷程外，也盼讓大眾知道職災預防的重要性。