DE’AARON FOX UP TO 60 POINTS IN OT 😱



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國王當家後衛福克斯16日全場投35中22，含三分球投10中6，攻下生涯新高60分，這也是國王隊史首位能在例行賽單場拿下60分球員，可惜就算福克斯再怎麼神勇，還是擋不住愛德華茲在延長賽獨拿7分的關鍵貢獻，灰狼最後以130比126險勝地主國王，除了終止最近3連敗，也拿到NBA盃首勝。

原本愛德華茲在正規賽結束前連兩次三分打，幫助灰狼取得兩分領先，卻被福克斯中距離命中逼入延長賽；來到延長賽，福克斯雖率先飆進三分球，灰狼卻靠愛德華茲、麥克丹尼爾斯各1顆三分球打出8比0小高潮，愛德華茲更在最後14秒投進穩住勝果的中距離，福克斯只能飲恨吞敗。

愛德華茲雖然得分不如福克斯那麼誇張，他仍交出投27中14，含三分球投14中6的火燙手感，攻下全隊最高36分，蘭道爾也有26分進帳，雷德16分，麥克丹尼爾斯14分；國王除了福克斯，得分最高的是沙波尼斯23分，基根莫瑞14分，少了背傷缺陣的迪羅薩看來還是有差。