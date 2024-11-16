大陸知名網紅李子柒頻道停更3年後，日前一口氣發表3部新片。其中，首支影片是紀錄她學習製作漆器的過程。自12日上片後，光是微博就高達1.4億觀看數，YouTube上1200萬點閱人次，相當驚人。不過她在接受新華社訪問時，曾提到在製作漆器時，因為接觸生漆（從漆樹皮層採集的乳白色黏稠汁液）引發過敏，導致皮膚紅腫、發癢，嚴重到臉包紗布，只露出眼睛，李子柒提到這段往事，形容自己的臉腫成「電視機」。

漆器是指用天然的生漆所塗裝的器物，影片中，李子柒爬樹取生漆，再加水稀釋、調色、過濾，繁複加工過程全曝光。但接觸生漆容易引發過敏，李子柒接受《新華社》採訪時就透露，她第一次割漆回家以後，臉腫起如「電視機」。身上出現大紅腫包。不只是她，製作團隊同樣在拍攝過程中遇到嚴重過敏，皮膚紅腫、全身發癢到無法入睡，傷口好不容易結痂卻又癢到忍不住抓破，李子柒形容當時撓到「皮開肉綻」，最後實在受不了，整個團隊都到醫院打抗敏針。

李子柒臉部因接觸生漆嚴重過敏，數度送醫治療甚至整臉包紗布。（圖／翻攝四川文旅抖音）

四川官方頻道還曝光李子柒的過敏照，她臉頰泛紅、長滿小疙瘩，連嘴唇都是腫的。另一張照片，手臂上幾乎都布滿大片紅疹。她數度被送到醫院治療，最嚴重時整張臉都包著紗布，看起來怵目驚心。醫生好幾次建議她放棄，但李子柒還是堅持完成。

李子柒製作漆器過程中嚴重過敏，數度送醫治療。（圖／翻攝微博）

李子柒表示，當時曾想過用其他辦法，像是穿防護衣之類的。然而生漆過敏不像尋常的皮膚過敏，漆酚會通過空氣、接觸等方式，侵入身體不斷反覆。尤其大夏天時先塗滿藥膏再穿著防護衣，幾個小時的拍攝，熱到快虛脫，常常汗水和藥膏整個混在一起，衣服全濕透，整個人如同在水裡泡過一般。

李子柒過敏到臉頰、手泛紅、起疹子，眼角還噴淚，表情看起來相當痛苦。（圖／四川電視台新聞頻道抖音）

李子柒被讚刻苦耐勞、不是花瓶。（圖／成都漆器工藝廠小紅書）

成都漆器工藝廠就發文提到，李子柒拜訪國家級代表人物尹利萍老師學習正宗漆藝。尹利萍也表示，這種艱苦不是所有人都能接受，開始以為不過就是個網紅，沒想到李子柒能做到這麼專業；整個團隊沒有半途而廢、毅力驚人，李子柒不只刻苦耐勞，還全心投入，絕對不是一個花架子。