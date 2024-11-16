吳宗憲領軍KID林柏昇、坤達的《綜藝玩很大》今年迎來10周年，吳宗憲透露，接到主持邀約時已經50歲，對於又要上山下海，難免心中有一些疑惑和忐忑。看著KID林柏昇、小鬼黃鴻升、坤達一路成長的他，透露最難忘的內容就是假裝要換掉KID的那一集，「看著野人爆哭，然後再把小隊長的背帶披在他身上，真的是真情流露。而小鬼的離開，我們一起掉眼淚，這10年來大家一起回憶走過的點點滴滴。」

回顧這10年，吳宗憲對《綜藝玩很大》投入許多情感，「在演藝圈將近40年的時間，從來沒有看過任何一個節目可以把彼此的心境拉到這麼接近的距離，與其說《綜藝玩很大》是一個綜藝節目，不如說是一段屬於彼此的人生，謝謝紅隊！也謝謝玩粉！我們共同經歷生命中無法忘記的。」

吳宗憲（右）最有印象的內容為惡整KID害他爆哭。（好看娛樂提供）

主持詼諧幽默吳宗憲，搭上玩遊戲不要命的「瘋面仔」KID、帥起來連自己都怕的小鬼黃鴻升、冷不防撿到槍的冷面笑匠坤達，讓節目多元有趣。看著最後加入的坤達，在《玩很大》的成長與轉變，吳宗憲再次感性發言：「就跟KID還有小鬼一樣，這都是他們在演藝圈的高光時刻，是他們演藝事業當中，最大的轉捩點。」KID也說，《玩很大》的精神在於好看、充滿勇氣，坤達則表示：「《玩很大》是我人生很重要的一部分，讓我看到自己更多不一樣的面向。」

《綜藝玩很大》特別推出新書《綜藝玩很大：10週年有笑有淚全紀錄》，不僅是對過去的回顧，更是對未來的展望。透過爆笑與辛酸的幕後花絮和主持人們的。《綜藝玩很大》每周六晚間10點在中視播出、周日晚間8點在三立都會台播出。