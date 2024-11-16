結合生命線協會公益園遊會，桃園警分局宣導交通安全。（翻攝畫面）

桃園市生命線協會今天（16日）下午在桃園區中正路藝文廣場，舉行「閃耀青春愛生命」社會福利公益園遊會活動，桃園警分局除派員協助現場交管與安維外，也特別運用會場設立的機動派出所實施交通安全宣導，強調「人本交通 停讓文化」與「車輛慢看停 行人安全行」理念，和現場參與園遊會活動的民眾互動熱絡，希望交安理念能深化於民眾心中，提升交安意識。

桃園分局呼籲：行人穿越道路需遵守交通號誌或依照警察指揮，勿任意穿越馬路，勿低頭看手機分心，以策安全；另呼籲駕駛人行經路口與行穿線處應減速慢行、停讓行人，共同維護道路交通安全，營造一個友善的交通環境。

桃園警分局派員到園遊會現場宣導交通安全。（翻攝畫面）

桃園分局為防制交通事故之發生，從113年10月16日起至12月15日止為期2個月，加強交通執法，針對5項重點違規加強取締，分別是：1、酒後駕車。2、超速（超過40公里的嚴重超速）。3、闖紅燈。4、駕車不停讓行人。5、行人各項違規。

警方除了利用交通稽查、取締酒駕、巡邏、路檢等勤務加強交通執法外，並配合交通安全及防禦駕駛觀念之宣導作為，創造更優質之交通安全環境，讓用路人行車平安順暢。