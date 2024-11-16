又傳出國人遭拐騙至東南亞的案件！苗栗縣泰安鄉錦水村一名來自弱勢家庭的18歲少女，疑似被人蛇集團騙到緬甸，少女傳訊向母親求救「唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」、「你們不要放棄救我」等話，隨後於本月8日起失聯。對此，警方證實已受理少女的母親秋姓婦人報案，確定少女已出境，目前轉請外交部協助，同時對少女國內接觸對象進行查訪。

據了解，少女母親秋姓婦人透露，女兒的高中男同學聲稱「到泰國背黃金回來，有60萬元台幣」，少女聽信後在10月25日突然說自己也要去泰國，當時反對後就聯繫不上女兒，未料隔天26日，秋婦竟收到女兒傳訊說已經到泰國。秋婦透過定位，發覺女兒位置在緬甸的克倫邦，隨即前往轄區大湖警分局報案。

少女後來陸續用網路傳訊息及照片給母親，透露目前情況「新泰昌 交克園區」、「3.30-5.50睡覺 6.50上班 3點休息」、「勝天集團」等資訊，也坦言行動受到限制。

沒想到，少女開始求救表示「有什麼辦法我能回去」、「現在唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」、「我中風了」、「這幾天我會打電話回家，但你們不要放棄救我」等語，並於本月8日至今毫無音訊。

對此，警方證實已受理秋姓婦人報案，經查證確認少女已出境，沒有入境紀錄，目前已經通報警政署及外交部協助，並針對少女國內接觸的對象進行查訪。