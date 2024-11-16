生病時常需要吃藥減緩症狀，不過究竟哪些藥能視情況停藥，哪些藥一定要服用完療程？食藥署署長莊聲宏表示，可能產生抗藥性、用來治癒疾病或延緩病程的藥品，以及高血壓、糖尿病等慢性病藥品，皆不能因症狀減輕就自行停藥；一般用來緩解症狀的感冒藥，則可視個人狀況停止服用。另外，不少人常忘記吃藥，食藥署也公布「補吃藥」原則，協助民眾在對的時間用藥。

莊聲宏在第1000期的「藥物食品安全週報」中指出，用來治癒疾病或延緩病程的藥品，服藥時間較長，不能因症狀減輕就隨意停藥。例如民眾因喉嚨痛就醫，醫師診斷是由細菌感染引起，開立抗生素治療，民眾就不能因喉嚨不痛就停藥，必須依照療程服用完整天數，以免殘存的細菌產生抗藥性，增加治療難度。

食藥署第1000期「藥物食品安全週報」。（食藥署提供）

高血壓、糖尿病等慢性病藥品，同樣不能因症狀改善，就擅自停藥或減藥，否則等藥品濃度完全消失，血壓和血糖恐會再度上升，不僅影響病情的診斷，還可能導致併發症，造成更嚴重危害。莊聲宏強調，這些狀況都必須按照醫囑按時服藥，若要調整藥品劑量，也要經醫師評估才能進行。

不過，若是「緩解症狀」用的藥品，如感冒時吃的退燒、鎮咳、鼻塞、打噴嚏、流鼻水藥，是為了讓患者在生病過程中舒服一點，所以只要感覺症狀減輕或消失，就可以停止服用。

另外，不少民眾曾面臨「忘記吃藥」的尷尬情況，究竟忘記吃藥時需不需要補吃？莊聲宏指出，可以藉由「吃藥週期的一半」原則，來判斷要不要補吃。例如吃藥間隔時間為6小時，若原本1點應吃藥卻忘記吃，那麼可以在3小時內（下午4點前）補吃；但若超過4點才發現忘記吃藥，就應直接等到下個吃藥點（7點）再吃。

莊聲宏說明，台灣藥品依安全性又分成處方藥、指示藥、成藥共3級，處方藥必須由醫師開立處方箋，交由藥師或藥劑生調劑後取得使用；指示藥不須處方箋，但要在醫師或藥師的建議指示下使用；成藥則因藥理作用溫和，民眾可自行購買，只要依照說明書上指示使用即可。

莊聲宏提醒，由於指示藥與成藥不須醫師處方，民眾可能會就近至社區藥局購買，但仍要留意服用藥品時，要依照藥師指示或藥品標示使用，不可過量，也切勿預防性用藥。若持續服用藥物，3天症狀都未好轉或反覆出現，則應儘速就醫。