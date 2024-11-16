統一時代百貨一年一度的耶誕盛事「愛‧Sharing」點燈儀式15日順利完成，台北及高雄各別邀請到艾力克斯與Dennis擔任主持人，並由新科金曲歌后孫盛希、唱作雙帥組合GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治擔任表演嘉賓，兩地更在現場即時連線相互輝映，跨越南北與大家提前共度耶誕。

孫盛希剛於11月9日在臺北流行音樂中心完成首場個人大型售票演唱會《「I」 Can't Be Left Alone》，便馬不停蹄為「愛‧Sharing」台北場點燈儀式登台獻上美聲。以往都在家一個人點披薩、看電影度過聖誕節的孫盛希，為線上線下的所有觀眾獻上聖誕祝福，並和台下身著週邊衣服的歌迷可愛互動，甚至準備禮物發送給大家，創造了充滿愛與浪漫的時刻，也透露今年結束以前的計畫是希望可以出國前往倫敦。

鼓鼓（左）、蕭秉治為耶誕活動獻唱。（寬寬整合行銷提供）

GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治在統一時代百貨高雄店獻唱掀起一波回憶殺，關係很好的他們還在Kiss Cam環節溫馨合比愛心，畫面充斥滿滿的愛，惹得粉絲們尖叫聲連連。被問到往年聖誕節有什麼特別的回憶，鼓鼓分享某次為經紀人準備驚喜的難忘回憶：「當時我把要送給經紀人的禮物藏在速食的餐盒內，要下車前以沒吃過丟掉很浪費的藉口把餐盒交給經紀人帶走，等到經紀人回到家打開才發現原來裡面不是食物而是聖誕禮物！是一個蠻好玩的經驗，我也蠻喜歡帶給大家驚喜的感覺。」

即將於12月7日重回台北小巨蛋開唱《活著Alive》演唱會的蕭秉治則是對於第一次參加「愛‧Sharing」點燈活動表達了喜悅：「我覺得最特別的是可以在我的老家高雄感受我一直都很想去，但還沒有機會去的倫敦城市氛圍。希望可以和歌迷一起好好享受美麗的夜晚，提前迎接聖誕節的來臨！也期待每年都能一起『愛‧Sharing』」

孫盛希為耶誕活動獻唱。（寬寬整合行銷提供）

而在與孫盛希連線後，蕭秉治更表示因為想重溫在LA過聖誕節的感覺，今年想在家裝置聖誕樹，打造獨一無二的聖誕回憶。在最後也感性以自身經驗鼓勵大家：「當初我要開小巨蛋演唱會其實沒有十足把握，很多時期也不被看好，但勇敢做自己、堅持下去，夢想便會成真。」