雲林縣府青年創業基金3年來累計以800萬元陸續輔導33家青創者，全部都存活。35歲林鉦庭原本在工廠工作，2年前和26歲護理師妻子創業做防水工程，白手起家要買的工具很多，青創基金解決了手頭緊的窘境，夫妻倆感激有能力買新進儀器抓漏，更準確也更省時。

林鉦庭和妻子林美秀16日帶著3桶水泥漆和刷子在斗六市「撫錢51House青創基地」與其他50多個青創業者一起擺攤宣傳，在一片植栽、美食、手工小物等小確幸攤位中特別凸顯。

雲林縣長張麗善（穿奶油色上衣者）逐一和50多攤青創者問候打氣。（周麗蘭攝）

35歲林鉦庭原本在工廠，後來到台中學防水工程，從事新建案防水，他說，老闆也是30多歲年輕人，生意愈做越大，他從老闆身上學到要不厭其項對民眾宣導老房子也要防水的概念。

林鉦庭回雲林創業，26歲在開刀房當護理師的太太林美秀當他左右手，幫忙接案子、排工程，口碑不錯，但白手起家資金不足，他們申請雲林縣政府微型青創基金買機器與設備。

林鉦庭說，雲林新建的案子沒那麼多，屋頂PU、屋頂隔熱、浪板隔熱、外牆翻新、高壓清洗老房子是他們更著重的，幸好有青創基金讓他們有能力買先進抓漏的設備，減少浪費時間。

縣府勞動暨青年事務發展處2022年起接受青年創業申請，「微創型」最高補助30萬元、「專案型」最高200萬元，到今年共補助33家青年創業者，涵蓋農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業、寵物美容、餐飲、健康養生、綠能等，除了補助也定時關懷，獲補助的事業迄今全都存活。

處長張世忠表示，大部分是申請微創補助，因應人工智慧趨勢，未來申請案件如有AI元素，評審時會加權計分，提高補助額度。