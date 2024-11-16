花蓮市人口數約10萬人左右，客家人口有35000餘人。花蓮市公所推動客語友善環境，推出「亻厓講客」消費振興活動，結合超過50家、60個攤商，民眾只要參市集、每月主題活動，原客嘉年華，就有機會得到200元的消費抵用券，也能振興產業經濟。

市長魏嘉彥近日到店家張貼「亻厓講客」識別標誌，表示市公所將利用客語獎勵金發放超過1500張面額200元的消費抵用券，藉以振興相關產業經濟，也鼓勵民眾支持在地客語友善店家。

市公所邀合作店家，都在入口處貼上「亻厓講客」客語友善識別。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所推動客語友善環境，推出「亻厓講客」消費振興活動，市長魏嘉彥（右）近日到合作店家張貼識別貼紙。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市公所表示，民眾參與花蓮市好客文化會館每周五農民市集、每月主題活動，或是11月29日至12月1日的原客嘉年華，都有機會得到消費抵用券。

合作店家眾多，有遠東百貨花蓮店、商校街刨冰豆花、甜可養生甜品店、蔡記豆花、黑何子仙草專職鋪、高氏仙の屋、約伯賞茶-炸彈檸檬茶、田園記咖啡、葳森早餐、花蓮冰舍雪花冰、七分飽小館、石庭客家小館、找到了可頌小売所等超過50家、60個攤位。

曾記麻糬董事長董椿霳表示，麻糬與客家米食文化密不可分，市公所推動客語和文化傳承，也為地方產業振興買氣，創造經濟循環，曾記麻糬在花蓮市6間門市將配合市公所推動客語友善服務。

身為客家子弟的找到了可頌小売所老闆徐孝文，對於市公所推動友善客語也相當支持，他表示，鄉親來到店裡可以親切的用客語點單沒問題！也希望藉此讓更多民眾認識客家文化。