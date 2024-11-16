立法院內政委員會下週排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍營欲拚提高罷免門檻，但民眾黨立院黨團總召黃國昌今（16）日重申，民眾黨立場一致，即是支持加嚴罷免連署的要件跟程序，但對於罷免門檻則認為這時候不適合更動。

黃國昌今受訪時被問及選罷法排審，他表示，這是一個滿老的議題，之前民眾黨已經做出決定，民眾黨主席柯文哲也對外清楚表示，罷免制度的改革必須要從解決違反人民意志、浮濫被連署的狀況，來加以改善。特別是有政黨拿樁腳名冊去抄，導致人民被連署，這不是健康的民主政治發展。

黃國昌強調，民眾黨黨團立場一致，支持加嚴連署要件跟程序，但罷免門檻此時並不適合更動。至於民眾黨立委林國成建議，提出罷免的人要負責相關支出，對此，黃國昌說，黨團成員各式各樣意見都有，非常多元，但最後黨團立場還是要到黨團會議討論，凝聚共識。至於是否有討論選罷法修法方向？黃國昌說，目前只有處理「連署過程必須嚴謹」。

是否會擔憂選罷法修法恐引爆立院肢體衝突，黃國昌說，立法院是講道理、討論法案的地方，還是動手動腳的地方？希望民進黨主席賴清德出來講清楚，民進黨立委現在已在立院成為暴力團體，請問是賴清德指使還是縱容？要不要約束黨籍立委在立院別再有暴力行為？

黃國昌強調，還是賴要用總統高度告訴社會「以後立法院大家不是用講的，直接開打就好？」這是賴清德領導的民進黨要帶給台灣的民主法治嗎？希望賴清德不要迴避，講清楚說明白，「你跟柯文哲不一樣，柯文哲現在是一句話都不能說，你賴清德是躲起來一句話都不願意說」。