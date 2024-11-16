傑克保羅(左)出拳攻擊麥克泰森。（美聯社）

麥克泰森(左)閃避傑克保羅攻擊。（美聯社）

傳奇拳王麥克泰森（Mike Tyson）重返擂台了，他與麻煩小子傑克保羅（Jake Paul）叫囂大半年，加上身體微恙更改拳賽日期，總算16日在美國德州阿靈頓AT&T體育場開打。雙方周旋8個回合，保羅以一致判定80-72、79-73、79-73打敗泰森，保羅並在第8回合向泰森鞠躬致敬，引來觀眾噓聲。

泰森開賽第1回合打得精神奕奕，強硬的刺拳和壓迫逼得保羅近身擒抱化解，不過也只有這樣了，58歲的泰森體力迅速燃盡，只在第1回合拿下點數優勢。第2回合之後泰森攻勢放緩，即使他還有老牛般的力量，但實在跟不上27歲保羅的速度。

拳賽很快就變得毫無懸念，美媒評價像是一場表演性質的練習賽，最後3回合只剩保羅還有動作，他有很多機會可以KO泰森，但他沒有下手。第8回合末段泰森幾乎動不了，保羅也放棄進攻，招致觀眾不滿。比賽結束後保羅再次被噓一波，保羅極力稱讚泰森是「史上最偉大的拳擊手」。

無論如何，這場仍算是職業拳賽，讓泰森吞下生涯第7敗（50勝），不過他預計進帳2000萬美元（新台幣6.5億）。保羅先前吹牛他如果4回合沒有KO泰森，他就多付給泰森500萬美元。由於保羅身兼拳賽主辦人，他預計抱回4000萬美元（新台幣13億）。