立法院朝野繼國會改革法案、中央政府總預算案後，15日院會藍白憑人數優勢三讀通過《NCC組織法》修正案，嗆讓代理主委翁柏宗實施當天就下台，後續也還有考試委員、大法官等人事案待審查，預料國會朝野將再起紛爭。對此，媒體人蘭萱指出，先前朝野是在新國會互相試探底限，是吵程序問題，接下來就是真正開戰，實質討論大法官、NCC委員等人事案，誰通過、誰不通過、適不適任。

蘭萱昨在政論節目《大新聞大爆卦》表示，立法院這幾天朝野協商也到一個程度，總預算案付委，其他案子司法院大法官人事案、NCC人事案等，也都會循序漸進排進程序，先前國會改革法案、總預算案雙方不斷甲動、對抗的階段已經過去。

蘭萱認為，過去這段時間是新國會剛誕生，雙方都在相互試探、相互角力，都是以程序杯葛為主，現在則是到了一個實戰的階段，要硬碰硬，像是司法院大法官的人事案，哪些人通過、哪些人不通過，理由是甚麼，還有考試委員、NCC委員也都是一樣。

蘭萱也說，如果立法院一直在程序上的小事情糾結、杯葛，老百姓看久了也會不耐煩，現在這些已經到了一個階段，包括NCC委員適不適任，那行政院就拿出來看看，這個戰場這樣處理就是剛剛好，接下來立法院真的要迎來一場朝野之間的大戰。