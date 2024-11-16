AI生成式人工智慧迅速發展，詐騙集團也利用AI提升投放詐騙假廣告能力。警方表示，由於生成式AI操作簡單，許多基礎模型甚至可免費或低價取得，讓團能夠快速、低成本製作大量且日趨精密的詐騙內容，例如網路釣魚信件、假親友電話、假冒名人影音都深偽更真，讓人難以辨識。

刑事局表示，AI生成式影音爆發後，全球串流式影音詐騙廣告增加6成，特別是YouTube與Meta的Reels短影音，已經出現盜用知名股票資訊公司背景，以素人假冒財經專家權威揭露新的財經消息，引導民眾加入封閉式社群媒體LINE或Telegram，每晚提供1則教學影音與大約20分鐘的文字財經分析，藉以取信被害人，再誘使被害人加入詐騙投資APP平台。

刑事局提醒，投資管理為特許業務，在網路社群實名制尚未普及之前，在網路社群媒體所看到的財經資訊分享、股票投資秘笈大公開等廣告及貼文，都不可輕易相信，特別是經由網路上提供的投資APP。

若民眾有投資理財需求，應回到合法立案、提供正規金融服務的實體公司、門市辦理，並由在該機構專員親自服務安裝與檢查正確投資APP，以降低遭受詐騙風險。