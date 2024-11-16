隨著現代飲食習慣快速改變，糖尿病的發病率正在迅速上升。然而，減重專科醫師魏士航指出，許多研究已經證實壓力與血糖之間的顯著關聯，卻是常常被人所忽略的1項危險因子。其中他提到，長期壓力會導致慢性發炎，這會增加促炎性細胞因子的分泌，從而惡化胰島素抵抗。因此，除了飲食、運動和藥物控制外，壓力管理也非常重要。

醫師魏士航在個人粉專發文表示，壓力對血糖的影響不可忽視，早在2000年《Diabetes Care》期刊上就發表了一項大型橫斷研究，顯示壓力經驗與2型糖尿病的診斷有關。除此，近來一項長達6年的研究結果表明，糖尿病患者中起床時皮質醇（壓力荷爾蒙）的增加、皮質醇總量的上升以及晝夜皮質醇節律的減弱，均與空腹血糖的顯著增加相關。

魏士航接著提到，壓力對血糖的影響，主要通過壓力反應系統（HPA軸）中皮質醇的分泌失調來產生。並整理出其中的6個機制如下：

1、皮質醇增加促使β細胞增生並分泌更多胰島素：可能導致高胰島素血症，長期下來會損害β細胞功能。

2、皮質醇降低細胞膜上葡萄糖轉運蛋白（GLUT-4）的數量：這會引起胰島素抵抗，使得細胞難以吸收葡萄糖。

3、皮質醇刺激肝臟的糖質新生作用：它利用周邊組織的蛋白質或乳酸產生葡萄糖，進一步釋放到血液中，使血糖升高。

4、皮質醇促進內臟脂肪堆積：內臟脂肪容易引發慢性炎症，並增加2型糖尿病的風險。

5、慢性壓力增加氧化壓力，損害粒線體功能：這會抑制β細胞的胰島素分泌，加劇胰島素抵抗和血糖代謝失衡。

6、長期壓力導致慢性發炎：這會增加促炎性細胞因子（如IL-6和TNF-α）的分泌，進一步惡化胰島素抵抗。

魏士航強調，除了飲食、運動和藥物控制外，壓力管理也是很重要的一環。研究發現，紓壓治療能有效幫助患者控制血糖，顯著降低糖化血色素。他建議，日常生活中應重視壓力管理，不僅有助於糖尿病的控制，對於提升整體健康狀況也會有很大的幫助。