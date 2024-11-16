縣長楊文科因應竹北市人口快速成長，在興建完成勝利國中後，嘉豐國小也順利完成，16日邀教育部國教署長彭富源、立委林思銘、徐欣瑩及議員們熱鬧舉行校舍落成典禮，楊文科指文興國中8月已招收新生，文興國小明年8月將招收新生，六家高中校舍拆除重建明年8月完工，中央補助的4所新設校和1所部分重建，都將如期如質完工！

楊文科表示，嘉豐國小新建校舍工程，是竹縣第1所鑽石級綠建築校舍，紮實的施工品質，剛榮獲第25屆國家建築金獎，也獲得113年新竹縣第五屆「金竹獎」特優，感謝2021年時行政院長蘇貞昌和教育部長潘文忠給予經費補助。嘉豐國小校園內種植多種類的樹木植栽，同時興建地下停車場，提供周邊社區居民使用。

竹北市嘉豐國小16日舉行校舍落成典禮，縣長楊文科（右八）、立委徐欣瑩（右七）、教育部國教署長彭富源（左三）、立委林思銘（左二）等人熱鬧揭幕。（羅浚濱攝）

國教署長彭富源說，嘉豐國小2021年開始興建，1年後就迅速招收新生，可見得楊文科縣長團隊全力以赴，他在全台各地興建許多校舍和硬體設施，嘉豐國小是興建速度最快的前幾名，顯見縣府極為重視學生教育品質和家長需求。彭富源允諾將來會全力協助充實嘉豐國小圖書館資源。

教育局長楊郡慈表示，嘉豐國小113學年全區啟用，讓嘉豐學區4個里的四、五年級學生可就近就學，學校提供各學習領域優質教學，引導學生潛能開展，學習內容結合國際教育與素養導向學習，培養學生具備全球視野，相信將成為符應教育創新發展的學校，培育開創未來的嘉豐兒童。

嘉豐國小校區佔地2.3公頃，工程總經費12.7億元，中央補助4.1億元，縣府自籌8.6億元，特別設計具客家文化的圓樓圖書館等學習園地，設置的生態池已有蜻蜓現蹤，校園中也種植誘蝶植物，讓學生能在文化、環保及生態並存的空間學習，啟發無限的創意。