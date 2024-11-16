新竹市鄰近都城隍廟的中央商場，擁有超過70年歷史，是竹市早年的百貨集中商場，市府向經濟部申請補助，獲200萬元改造中央商場入口圓拱門，以木格柵為底，並邀請著名書法家郭成樵揮毫，左右兩側的鐵捲門也以童話風格設計彩繪，另長廊及5家店鋪也改頭換面，整體煥然一新。

中央商場與中央市場、都城隍廟、西門市場同屬中央形象商圈，過去是新竹市重要的百貨集散地，承載了許多市民生活記憶。市府申請經濟部美學導入補助計畫，核定200萬元入口意象及攤位，近日順利完工16日正式開幕剪綵，由知名音樂家黃子軒演唱多首曲目，為場域增添藝術氛圍。

市府也輔導商場內新禾毛線等5間店鋪，申請經濟部改造經費補助，新設計招牌與內裝。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

代理市長邱臣遠表示，市府持續推動市長高虹安提出的「美感新竹」施政策略，今年選定中央商場，重點改造商場入口意象、入口左右兩側的鐵捲門，以及重新塗刷商場入口周邊牆面，讓商場入口整體煥然一新。

產發處指出，市府也積極輔導商場內新禾毛線、343農市集、想做書店、新泰昌行、柯芳美香行等5間店鋪，申請經濟部改造經費補助，設計新招牌與內裝，大幅提升店家質感，讓商場空間明亮整潔且充滿現代感。

中央商場會長呂正祥帶領民眾進行導覽，講述中央商圈的古往今來。中央商場入口圓拱門重新改造，以木格柵為底，並特邀著名書法家郭成樵揮毫書寫「中央商場」四字。其書法作品渾厚有力，筆鋒穩健，呈現出濃厚的文化氣息與古典美感，讓商場入口充滿莊重而雅緻的藝術氛圍。

此外，入口左右兩側的鐵捲門也煥然一新，進行童話風格的彩繪設計，生動的插畫彷彿將人帶入故事書的情境之中。每當鐵門放下時，一幅幅色彩繽紛的童話圖景躍然眼前，使中央商場充滿童趣，吸引民眾拍照打卡。

產發處表示，此次計畫提升中央商場的入口環境質感，期待透過新面貌能吸引更多人潮，也將中央商場轉化為一處兼具人文與商業價值的地標。市府將持續推動市場環境改善，讓歷史悠久的商場成為市民生活中好逛又好買的美學長廊，並為城市增添更多文化亮點。