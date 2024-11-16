男團選秀節目《原子少年2》經歷半年的緊繃賽制，於上周9日進行總決賽。而李定、東翰、洪暐、禾雁凱、陳彥旭、Alex、Vin七位人氣少年拍攝的全新寫真《原來的夢想：原子少年II寫真書》將於12月初正式上架，談起當時的拍攝，東翰不藏私的分享自己與禾雁凱在飯店床上的照片，直呼非常滿意。

長達半年的激烈選秀終於結束，參賽者們在製作單位的安排下前往宜蘭，享受4天3夜的畢業旅行，同時錄製團綜，揭開少年們私下最真實的面貌。不用練唱、練舞卻仍能長時間湊在一起，對少年們而言相當難得，他們在這場畢業旅行中，挑戰時尚走秀、親自下廚、泳池狂歡、夜市挑戰，不放過任何瘋玩的機會。

天狼星在總決賽中炸裂開場，獲得導師們的滿分好評。（踢帕娛樂提供）

《原子少年2》9日舉辦加場演唱會，同時也是總決賽播出日，演唱會結束後少年們趕場至大直美麗華和250位粉絲一起看決賽，共同見證冠軍誕生的時刻。每位少年在總決賽中使出渾身解數，毫無保留的釋放所有能量，讓導師們看得相當過癮，直呼就像在看演唱會。而總決賽錄製當日有許多選手的家人到現場觀賽，讓因為賽制久未與家人見面的少年相當感動。