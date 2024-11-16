台中市北屯區某知名飯店16日近12時傳出年約59歲男子陳屍床上，據悉，該男子15日入住，但今日卻未準時退房，才發現有異。警方初步調查，無外力介入也無違禁品，正調查釐清中。

59歲男子15日下午入住北屯區某飯店，今日已過退房時間仍未見人影，電話也聯絡不上，開門才發現男子陳屍在床。初步調查，無外力介入也無違禁品，警方正調查釐清中。

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