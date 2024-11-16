美國準第一夫人梅蘭妮亞。（圖／美聯社）

川普即將重返白宮，俄羅斯國家電視台日前在播報相關報導時，播放了準「第一夫人」梅蘭妮亞（Melania Trump）過去拍攝的裸照，引發美國輿論反彈。對此，財經專家黃世聰分析認為，「因為官媒絕對百分之百掌握在普丁身上，故意給羞辱，可見川普想要在上台之前搞定俄烏，沒有想像中的這麼容易。」

黃世聰15日在政論節目《關鍵時刻》分析，在選舉過程中，川普都說跟普丁交情好，有把握上任沒多久結束俄烏戰爭，但俄羅斯國營電視台播出梅蘭妮亞過去拍攝的照片給俄羅斯人看，是故意給川普難堪，窮盡揶揄之能事，還放川普跟梅蘭妮亞親吻照、競選歌曲，擺明普丁不爽，「因為官媒絕對百分之百掌握在普丁身上，故意給羞辱，可見川普想要在上台之前搞定俄烏，沒有想像中的這麼容易」。

黃世聰認為，雖然川普說跟普丁私交很好，但他們有沒辦法解決的矛盾，川普也都說普丁、習近平好話，可是對他們是最狠的，普丁似乎是知道這一點，因為要俄烏結束戰爭，但假設烏克蘭單方面讓步，川普會同意嗎？川普是希望兩邊都退讓，問題是打到現在，普丁不可能退讓，未來美國國安顧問瓦爾茲主張解除烏軍的捆龍索、壓低石油價格，其實是和戰兩手，已經有要對付俄羅斯的方法。

最後，節目主持人劉寶傑也說，「所以普丁很清楚你不是來談和的，是來對付」。