五峰鄉賽夏族巴斯達隘祭典「矮靈祭」，15日晚在朱家莊矮靈祭場一連舉辦3天，吸引很多年輕族人回鄉參加祭典，輪番扛肩旗繞場「迎靈」、「娛靈」及「送靈」，族人也帶著孩子穿上傳統服裝，手牽手靜默的前後搖擺舞步，傳承賽夏族的祭典文化。

今年五峰賽夏族矮靈祭，沒有準備交通接駁車，竹東分局在122線進入祭場的上山道路做交管，只有族人車輛能進出，遊客車輛要在山下自行找地方停車後，約要花20到30分鐘徒步上山，幸好縣議員張益生爭取經費改善破損路面並設置路燈，路面平坦也不必摸黑行走。

五峰鄉賽夏族巴斯達隘祭典「矮靈祭」15日晚「迎靈」，賽夏族人穿紅色傳統服裝，腰纏成排的竹管或鐵管，身體前後搖擺發出竹擊和鐵管聲響，緩步繞著祭場，徹夜迎靈舞蹈充滿神祕色彩。（羅浚濱攝）

五峰鄉賽夏族巴斯達隘祭典「矮靈祭」15日晚「迎靈」，賽夏族人帶著小朋友手牽手靜默的前後搖擺舞步，傳承賽夏族的祭典文化。（羅浚濱攝）

五峰鄉賽夏族巴斯達隘祭典「矮靈祭」，15日晚在朱家莊矮靈祭場展開，肩旗引領族人緩步繞著祭場，徹夜迎靈舞蹈充滿神祕色彩。（羅浚濱攝）

賽夏族矮靈祭2008年登錄為無形文化資產，2013年獲得文化部指定為國家重要民俗，南北賽夏族耆老決定今年的舉辦日期後，五峰賽夏族人近1個月來做各項準備工作，包括釀酒、練唱祭歌、整理傳統祭服及清掃祭場周邊環境。

15日晚在扛肩旗的家族年青族人，從山上衝到祭場繞場後，賽夏族人穿上紅色傳統服裝，腰纏成排的竹管或鐵管，手牽手身體前後搖擺，拌隨著「咯！咯！咯！」的竹擊和鐵管聲，由肩旗引領緩步繞著祭場，祭典過程和徹夜迎靈舞蹈都充滿神祕色彩。

扛肩旗朱姓年輕人說，他從小就參加祭典，長大後外出工作，祭典時就會請假回來，扛肩旗在繞場3次後換人，休息一下後再上場，這種舞步3天不間斷，16日是「娛靈」，17日是「送靈」一直跳到18日清晨6點。

五峰鄉賽夏文化藝術協會提醒遊客，若要觀賞祭儀，到祭場時須先到祭屋前索取芒草，並配戴在身上以祈福、避邪，祭儀進行時不得隨意進入祭場，大會宣布開放時段可進入共舞，感受賽夏族特有的民俗祭典文化。

張益生說，五峰北賽夏族人以朱、趙、夏、胡、詹、錢6姓為主，目前人口約有700多人，矮靈祭是2年1祭，10年1大祭，今年是小祭，2026年將舉行最隆重的大祭。

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