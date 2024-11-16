天兔颱風今（16）日上午11時減弱為熱帶性低氣壓，但受其外圍環流影響，中央氣象署持續發布大雨特報，台東縣知本溪溪水暴漲，造成下游美和堤防潰堤，長約50公尺，周邊農田危在旦夕。台東縣政府建設處表示，目前持續監測水位，汛期後即展開復建工程。

山陀兒颱風期間，知本溪水連日暴漲，滾滾溪水沖刷南側下游的美和堤防，造成結構損壞，復健工程尚未動工。今日上午受到強度未減弱的天兔颱風及其外圍環流影響，山區出現局部豪雨，知本溪水位高漲，溪水挾帶泥沙傾瀉而下，南側下游美和堤防部分慘遭沖毀，潰堤長度約50公尺。

太麻里鄉長王重仁表示，美和堤防潰堤處鄰近出海口，目前尚未完全潰決，如若持續受溪水沖刷，溪水恐怕會外溢，淹沒周邊農田作物。

建設處水利科長吳哲元解釋，美和堤防於山陀兒期間已有破損約100公尺，康芮期間預布5公噸混凝土異型塊作為備料，此次天兔並未造成明顯擴大，且隨午後雨勢趨緩，立即性危險解除，待11月汛期結束，即可展開復建工程。