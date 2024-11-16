近來「喪屍煙彈」依托咪酯毒品泛濫，致毒駕事件頻傳，造成重大死傷，法務部審議將「依托咪酯」、「美托咪酯」、「異丙帕酯」等毒品改列第二級毒品外，為防範一再發生毒駕致人死傷事件，法務部訂出「依托咪酯」、「美托咪酯」、「異丙帕酯」尿檢值為50ng／mL，只要尿液驗出每毫升超過50納克的「依托咪酯」等成分，就構成毒駕犯罪，依法嚴辦。

警方表示，其實針對毒駕犯罪，法務部對各種毒品都訂有預值，但因依托咪酯泛濫速度太快，法務部毒品審議會今年6月開會審議後不久，馬上公告依托咪酯為三級毒品，剛開始警方甚至還沒有試劑，相關部會也還來不及依程序訂定預值，所以出現空窗期，依托咪酯又在本月14日改列二級毒品，創下毒品升級管制紀錄。

警方指出，查獲毒駕需駕駛自願採尿送驗，若不同意須向檢方聲請強採書，如果尿液驗出超過標準值，依公共危險罪移送檢方較容易起訴。如果尿意呈現陽性、未達標準，警方就必須蒐證，附上走直線、畫圈等項目的觀測表，證明無法安全駕駛，但因為較為主觀，所以常常是「抓了也沒用」，檢方不見得會起訴。以北市為例，警方今年已查獲兩起喪屍煙彈毒駕，但因為還未制定標準值，所以要構成公共危險罪恐較困難。

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