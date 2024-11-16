C羅雖老，仍能倒掛金鉤！39歲的葡萄牙隊長C.羅納多（Cristiano Ronaldo）繼續證明他老當益壯，對波蘭以倒鉤破門擴大領先，最終「梅開二度」助葡軍主場5比1大勝。葡萄牙也在積分領先小組第2克羅埃西亞6分的情況下，提前1輪拿下歐洲國家聯賽8強門票。

「上半場我們踢得非常糟，失去專注力且有挫折感，但下半場踢出我看過的最佳表現。」葡萄牙教頭馬丁尼茲（Roberto Martinez）說：「我們改變了心態，提升了強度跟相互支援，沒有讓波蘭如願。」

波蘭雖然少了背傷缺陣的隊史進球王萊萬多斯基（Robert Lewandowski），上半場仍以快攻創造出3次射正，給足葡軍威脅。下半場葡軍恢復水準，第59分鐘李奧（Rafael Leão）在自家禁區反搶成功後發動快攻，跑過整個球場接應門德茲（Nuno Mendes）的左路吊中頭槌破門，終於打破僵局。

第72分鐘波蘭禁區內手球犯規，C羅罰進12碼球，第80分鐘起葡軍展開大屠殺，在8分鐘內連進3球，包括C羅以倒掛金鉤射進個人國際賽生涯第135球，續創男足新高，也讓2019年歐國聯冠軍葡萄牙昂首晉級淘汰賽。