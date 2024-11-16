陸製殲-35A隱形戰機在本屆珠海航展中首次公開亮相，展現飛行性能。

俄製蘇（Su）-57 和陸製殲-35A隱形戰機在本屆珠海航展中，引發了廣泛關注。在蘇-57傳出首獲出口訂單之際，俄羅斯著名試飛員博格丹（Sergei Bogdan）大讚，蘇-57 優於中國新亮相的殲-35。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）15日報導，有「俄羅斯英雄」之稱的博格丹斷言，蘇-57在每個要點上，都優於中方的殲-35，並強調了它的技術優勢。俄羅斯的蘇-57「惡棍」（FELON）戰機今年首次在中國珠海國際航展上亮相。然而，中國的第二款隱形戰機殲-35成為航展焦點，吸引了參觀者的目光，成為這次活動的超級亮點。

而這兩款隱形戰機雙雙在珠海航展亮相，隨即引發媒體廣大關注，它們都被視為全球戰機出口市場的強手。不過，博格丹對蘇-57 的設計和性能信心滿滿，暗示它超越全球其他隱形戰機。這位試飛員以對蘇-57 戰機的專業和實務經驗聞名，他說，俄羅斯設計戰機的方式確保它始終能領先國際對手。

俄製蘇（Su）-57 戰機在本屆珠海國際航展中，大秀「落葉飄」連續橫滾，還有「旱地拔葱」超短距起飛等高難度動作。

他認為，這種前瞻性思維使蘇-57具備優勢，尤其是相對於中方殲-35 等新型戰機。博格丹在比較蘇-57和殲-35 時指出，像珠海航展這類活動只能展示有限的戰機性能，往往僅限於基本的空氣動力性能。博格丹強調，從飛行動力和機動性，到穩定性和控制性，蘇-57 已在所有主要性能上進行了嚴格測試，以凸顯它作為戰備機的穩健性。

俄羅斯塔斯社13 日報導，國營俄羅斯國防出口公司（Rosoboronexport）已完成蘇-57戰機出口版的首批合約。合約在廣東省珠海航展期間簽署，俄羅斯國防出口公司執行長米哈耶夫（Alexander Mikheyev）證實了相關消息，但報導未透露，哪個國家採購了這款隱形戰機。