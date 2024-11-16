近年來氣候變遷、天災頻繁，防災已成為每一位公民必備知識。基隆市政府為落實防災教育，16日於仁愛國小舉辦第一屆社區親子防災共學體驗活動，透過趣味設計的10道關卡，融入生活中可能遇見的水災、火災、地震元素，以簡單好玩的大富翁、釣魚、九宮格、磁鐵吸吸樂、布書說故事等遊戲動手體驗，讓家長與孩子在趣味闖關的同時，也加深防災印象，激發家庭防災安全意識。

基市府表示，這本次防災活動是第一次邀請全市公、私立幼兒園的中、大班幼兒及家長，跨單位集結了慈濟基金會、過港幼兒園、安心幼兒園、尚仁國小附幼、仁愛國小附幼、正濱國小、消防局、還有防災輔導團員們等單位協辦。

基隆市政府為落實防災教育，16日於仁愛國小舉辦第一屆社區親子防災共學體驗活動，讓家長與孩子在趣味闖關的同時，提升家庭防災安全意識。（基市府教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府為落實防災教育，16日於仁愛國小舉辦第一屆社區親子防災共學體驗活動，讓家長與孩子在趣味闖關的同時，提升家庭防災安全意識。（基市府教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

活動開始先以測試題探知父母及孩子們的防災概念，再引導說明水災、火災、地震的災害預防與處置，爾後分組帶入10項遊戲環節，最終再次以測驗總結這半日的學習心得，讓孩子與家長們滿載而歸。

就讀幼兒園和媽媽一起來參加遊戲的謝同學說，闖關遊戲當中他最喜歡防災包遊戲，因為每天都會收書包，以後可以收家裡的防災包，園長媽咪也有教地震來臨時要學穿山甲，趴下、掩護、穩住，他也喜歡穿帥帥的消防衣，當消防員可以救好多人。

林同學則說，家庭逃生計畫很有趣，剛好能做自己家的逃生路線，林媽媽則說，抗震保命的磁鐵貼蠻有挑戰性的，結合了數讀的概念，可以鍛鍊腦力，並讚賞手工布書的精緻程度，誇讚「現在老師這麼有心做教材教具？純手工耶！」。

基市府指出，市長謝國樑重視孩童安全，今年極端氣候天災不斷，市府挹注經費規畫國小師生參訪本市災教育館，也辦理幼教、特教及全市學校教師、校（園）長的防災師資研習，致力提升各個層面對於防災教育的重視，並每年備齊小一新生所需的防災頭套，充實基本配備。

謝國樑強調，防災教育要融入日常生活中並時時更新防災新觀念，才能在緊急危難中做出正確的判斷，以保障生命安全。